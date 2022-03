Inter de Milão x Fiorentina: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar neste sábado (19) para Inter de Milão e Fiorentina, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 14h (do horário de Brasília). A Internazionale quer retomar a liderança da competição.

Após uma vitória e um empate na Série A, a equipe de Simone Inzaghi precisa de triunfos consecutivos para alcançar o Milan, enquanto a Fiorentina vem de uma vitória contra o Bologna por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Inter de Milão chega para esta partida da 30ª rodada do Campeonato Italiano brigando pela liderança com Milan e Napoli . A equipe está, atualmente na terceira posição, com 59 pontos. O time vem de um empate contra o Torino por 1 a 1.

Já a Fiorentina, que ocupa a 8ª posição no campeonato, não consegue manter uma regularidade e, por isso, está na metade da tabela.

A Inter tem o desfalque do zagueiro De Vrij, que está fora por lesão. Já na Fiorentina, Bonaventura é dúvida para a partida.

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Ranocchia; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Gosens; Dzeko e Lautaro Martínez.

Possível escalação da Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor Júlio, Cristiano Biraghi; Castrovilli, Lucas Torreira, Alfred Duncan; González, Saponara e Piatek.

DESFALQUES

INTER DE MILÃO:

STEFAN DE VRIJ: lesionado

FIORENTINA:

BONAVENTURA: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inter de Milão e Fiorentina será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, neste sábado (19). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.