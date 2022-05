Inter de Milão x Empoli: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 2021/22

A bola vai rolar nesta sexta-feira para Inter de Milão x Empoli, a partir das 13h45 (de Brasília), em jogo válido pela 36ª rodada da Serie A italiana, que já está na reta final da temorada 2021/22.

Vencedora da edição passada da Serie A, a Internazionale não depende somente de seus resultados para conseguir levar o troféu para sua galeria pela segunda vez seguida. Com 75 pontos (22 vitórias, nove empates e quatro derrotas), na segunda posição da tabela de classificação do Campeonato Italiano, dois pontos atrás do Milan, precisa vencer seus compromissos e torcer por um tropeço do líder para conseguir tomar a primeira posição.

O Empoli volta a encontrar nesta sexta-feira a responsável por encerrar de forma dramática sua participação na Copa da Itália. Com 37 pontos (nove vitórias, dez empates e 16 derrotas), o Empoli ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação da Serie A.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nesta reta final de Campeonato Italiano, quem tiver menos desfalques já se dá melhor. No caso da Inter, um dos principais jogadores, Alessandro Bastoni, não estará disponível para o jogo. Enquanto para o Verona são cinco baixas. Verre e Stojanovic estão suspensos. Já Marchizza, Tonelli e Haas tem lesões confirmadas e não poderão atuar.

Os times, porém, devem manter uma base com as equipes principais, sem grandes mudanças para o duelo.

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Martinez, Dzeko.

Possível escalação do Empoli: Vicario; Parisi, Viti, Romagnoli, Stulac; Zurkowski, Asilani, Bandinelli; Pinamonti, Bajrami e Francesco.

DESFALQUES

INTER DE MILÃO:

Alessandro Bastoni: lesionado

EMPOLI:

Marchizza, Tonelli e Haas: lesionados

Verre e Stojanovic: suspensos

TRANSMISSÃO AO VIVO

A plataforma de streaming Star+ vai transmitir o jogo desta sexta-feira (6), no San Siro.