Inter de Milão x Cremonese: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Jogo acontece nesta terça-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe a Cremonese nesta terça-feira (30), no San Siro, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A Inter de Milão vem de derrota na última rodada e, com isso, acabou caindo para a sétima posição do campeonato, com 6 pontos.

Já a Cremonese entra em campo querendo a sua primeira vitória na competição, já que perdeu todos os jogos até o momento.

Prováveis escalações

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Brozovic e Dimarco; Lukaku e Lautaro Martínez.

Possível escalação do Cremonese: Radu; Aiwu, Bianchetti e Johan Vasquez; Báez, Pickel, Escalante e Valeri; Zanimacchia, Okereke e Dessers.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

Mkhitaryan: lesionado

Cremonese:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Inter de Milão x Cremonese DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 3 x 1 Inter Campeonato Italiano 26 de agosto de 2022 Inter 3 x 0 Spezia Campeonato Italiano 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Inter Campeonato Italiano 3 de setembro de 2022 13h (de Brasília) Inter x Bayern Champions League 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Cremonese

JOGO CAMPEONATO DATA Cremonese 1 x 2 Torino Campeonato Italiano 27 de agosto de 2022 Roma 1 x 0 Cremonse Campeonato Italiano 22 de agosto de 2022

Próximas partidas