Inter de Milão x Cagliari: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A líder Inter de Milão recebe o Cagliri, que frequenta a zona de rebaixamento da Serie A Italiana, neste domingo (11), às 7h30 no Giuseppe Meazza . A partida terá transmissão ao vivo pelo Estádio TNT. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

Exemplo: O Estádio TNT, na internet, fará a transmissão ao vivo do confronto italiano, às 7h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Vindo de uma série de 13 partidas sem perder na Serie A Italiana, a Inter de Milão caminha a passos largos para quebrar a sequência de nove títulos da Juventus na competição, e conta com a ótima fase de Romelu Lukaku, que recentemente ultrapassou a marca de Ronaldo Fenômeno em gols pelo clube da capital italiana.

