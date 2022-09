Inter de Milão x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (7), no San Siro, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de causar problemas ao finalista Liverpool na semifinal da temporada passada, a Inter aguarda ansiosamente seu retorno à Liga dos Campeões, enquanto o Bayern, campeão da UCL em 2020, foi eliminado pelo Villareal (2 a 1 no agregado) nas quartas de final.

Para o confronto em casa, a Inter segue sem contar com Romelo Lukaku, com lesão na coxa. Edin Dzeko e Joaquin Correa brigam por uma vaga ao lado de Lautaro Martínez.

Do outro lado, o Bayern de Munique, terá Sadio Mané em grande forma. Até o momento, a nova contratação dos bávaros marcou cinco em gols na temporada, assim como o meia Jamal Musiala, que deve iniciar entre os 11.

Prováveis escalações

Possível escalação do INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Possível escalação do BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Musiala, Sane; Mane.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

Getty Images

Lukaku: lesionado.

Bayern de Munique:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inter de Milão x Bayern de Munique DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos e Cyril Gringore (FRA)

Quarto árbitro: Ruddy Buquet (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 3 x 1 Cremonese Campeonato Italiano 30 de agosto de 2022 Milan 3 x 2 Inter Campeonato Italiano 3 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Torino Campeonato Italiano 10 de setembro de 2022 13h (de Brasília) Plzenx Inter Champions League 13 de setembro de 2022 13h45 (de Brasília)

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Viktoria Koln 0 x 5 Bayern Copa da Alemanha 31 de agosto de 2022 Union Berlin 1 x 1 Bayern Bundesliga 3 de setembro de 2022

Próximas partidas