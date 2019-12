Inter de Milão vence SPAL e vira líder do Campeonato Italiano após empate da Juventus em casa

Internazionale bate o SPAL por 2 a 1 como mandante, chega aos 37 pontos e ultrapassa a Juventus na tabela de classificação do Campeonato Italiano

A de Milão é a nova líder do Campeonato Italiano 2019/2020. A equipe venceu o , na manhã deste domingo (1), e ultrapassou a na tabela de classificação do torneio.

O time de Antonio Conte contou com dois gols do argentino Lautaro Martínez para vencer o SPAL, no San Siro, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A. A equipe venceu o confronto por 2 a 1.

Com o resultado, a Inter chega a 37 pontos. Os comandados de Conte têm 12 vitórias, um empate e uma derrota até o momento. A campanha é superior à da Juve, que empatou por 2 a 2 na manhã deste domingo (1), com o , 13º colocado.

O time de Maurizio Sarri soma 11 vitórias e três empates até o momento na competição nacional. Curiosamente, a equipe jogava no Allianz Stadium, em Turim.