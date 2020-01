Inter de Milão 'trava' em 2020 e vê Juventus renascer na Serie A

Nos últimos oito jogos, equipe venceu apenas três e Velha Senhora pode abrir distância na tabela

Antes considerada a principal concorrente ao título do Campeonato Italiano ao lado da , a "travou" desde o início de dezembro e pode ver a Velha Senhora abrir seis pontos de diferença na tabela. Isso porque os Nerazzurri empataram com o por 1 a 1, no San Siro, neste domingo, pela 21ª rodada da competição.

Desde janeiro, a Inter de Milão fez oito jogos, tendo vencido três e empatado cinco. Além disso, a equipe vem de três igualdades consecutivas, confira a relação dos jogos de dezembro até 26/01:

Inter de Milão 2 x 1 Spal

Inter de Milão 0 x 0

Inter de Milão 1 x 1

Inter de Milão 4 x 0

Inter de Milão 3 x 1

Inter de Milão 1 x 1

Inter de Milão 1 x 1 Lecce

Inter de Milão 1 x 1 Cagliari

Desta forma, a Inter de Milão estaciona na vice-liderança da , com 48 pontos, e pode ver a primeira colocada, a Juventus (51), abrir seis pontos de distância, caso a equipe vença o Napoli também neste domingo.

Lautaro é expulso e pode ficar fora de clássico

Além do prejuízo com o empate, a Inter também teve Lautaro Martínez expulso já nos acréscimos. O argentino será julgado e dependendo da punição que receber, pode ficar fora do clássico contra o , dia 9 de fevereiro.