Inter de Milão, Tottenham e Leverkusen na briga por brasileiro do Barcelona

Emerson, que também já entrou no radar seleção brasileira, vinha sendo um dos grandes destaques do Bétis

Com passagem pelas categorias de base do e pelo time profissional do , o lateral-direito Emerson tem sido um dos defensores mais admirados no futebol europeu.

O jogador, que deixou o Atlético-MG em 2018 para assinar contrato com o , vinha sendo um dos melhores de sua posição na liga espanhola – até a pausa por causa da pandemia do novo coronavírus – com a camisa do , para onde foi emprestado já em seus primeiros momentos em .

As boas exibições chamaram a atenção de clubes importantes de , e . A foi a primeira a demonstrar interesse, logo depois veio o e, segundo a revista Kicker, o também quer contar com o jogador.

A equipe alemã teria, de acordo com a publicação, oferecido entre 20 e 30 milhões de euros para o Barcelona – que faz questão de incluir uma cláusula de recompra.

Os catalães, contudo, ainda deverão estudar a situação com muita calma. Afinal de contas, pode ser que o próprio Barça venha a utilizar Emerson caso negocie o português Nelson Semedo. O Real também tenta assegurar a permanência do brasileiro.

Aos 21 anos, Emerson já apareceu em convocações da seleção olímpica e também está no radar para a equipe principal do . Em fevereiro, membros da comissão técnica de Tite foram observar, in loco, a um jogo seu na liga espanhola.