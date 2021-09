Inter de Milão x Real Madrid: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela primeira rodada do grupo D da Champions League; veja acompanhar na TV e na internet

O Internazionale enfrenta o Real Madrid nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no San Siro, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Real Madrid DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de levantar 13 vezes o troféu da Liga dos Campeões, o Real Madrid estreia na competição pensando em adicionar mais um título na sua coleção.

Para o confronto fora de casa, o técnico Carlo Ancelotti pode ficar sem até sete jogadores, incluindo Gareth Bale, David Alaba, Toni Kroos e Luka Jovic.

Marcelo, que sofreu uma lesão muscular no treino da última segunda-feira (12), será substituído por Miguel Gutierrez, de apenas 20 anos.

Do outro lado, a Inter não sabe se poderá contar com o zagueiro Alessandro Bastoni, com lesão na coxa.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Gutierrez; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 3 x 3 Real Madrid La Liga 22 de agosto de 2021 Alavés 1 x 4 Real Madrid La Liga 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Celta de Vigo La Liga 12 de setembro de 2021 11h15 (de Brasília) Valencia x Real Madrid La Liga 19 de setembro de 2021 A confirmar

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 3 Inter Campeonato Italiano 27 de agosto de 2021 Sampdoria 2 x 2 Inter Campeonato Italiano 12 de setembro de 2021

Próximas partidas