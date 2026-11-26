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O Inter de Milão estaria interessado em contratar Cristhian Mosquera, zagueiro do Arsenal, para renovar suas opções defensivas. Mas tirar o colombiano do clube inglês em janeiro será difícil: seu valor de mercado disparou após uma brilhante temporada de estreia.

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Inter de Milão retoma interesse em Mosquera

O Inter de Milão teria voltado suas atenções para Mosquera enquanto planeja renovar suas opções para o miolo da defesa. Segundo o Calciomercato, o clube italiano estuda uma possível negociação pelo colombiano, que já havia sido ligado a uma transferência para o Giuseppe Meazza.

Apesar do interesse, contratar Mosquera na janela de janeiro será uma tarefa difícil para o Inter de Milão. O campeão da Premier League viu seu valor de mercado disparar desde que chegou à Inglaterra. A mesma publicação afirma que o Arsenal agora avalia o zagueiro em cerca de 40 milhões de euros, um grande obstáculo para qualquer negociação no meio da temporada.

Com pouco espaço após a chegada de Konsa

O interesse renovado do Inter de Milão surge em um momento frustrante para Mosquera. Após a contratação do inglês Ezri Konsa pelo Arsenal no verão, o zagueiro tem tido dificuldade para jogar com regularidade nesta temporada.

Mosquera disputou apenas cinco partidas pelo Arsenal em todas as competições até agora nesta temporada. Foram duas pela Premier League, uma pela Champions League, uma pela Copa da Liga Inglesa e uma pela Supercopa da Inglaterra. Em um sinal de sua queda na hierarquia do elenco, o zagueiro não atua em uma partida da Premier League desde agosto.

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Ascensão rápida desde o Valencia

A tentativa do Inter de Milão de contratar Mosquera não é novidade. Tanto o Inter quanto o rival da cidade, o Milan, estariam interessados no zagueiro quando ele ainda jogava pelo Valencia, antes de o Arsenal vencer a disputa por sua contratação no verão de 2025.

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O Arsenal pagou cerca de 15 milhões de euros para contratá-lo, segundo relatos. O investimento rapidamente deu resultado em uma memorável temporada 2025/26 para o clube. Mosquera teve um papel importante quando o Arsenal conquistou o título da Premier League e chegou à final da Champions League, o que ajuda a explicar por que seu valor mais que dobrou em pouco mais de um ano.

Transferência no verão de 2027 é mais realista

Por enquanto, uma transferência para o Giuseppe Meazza segue como um plano de longo prazo para a equipe responsável pelas contratações do Inter de Milão. Contratar um jogador avaliado em 40 milhões de euros no meio da temporada é amplamente visto como um grande desafio.

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No entanto, a expectativa é que o interesse do Inter de Milão continue após a próxima janela de inverno. Se Mosquera seguir com poucas oportunidades atrás de Konsa, uma transferência para o clube italiano poderá se tornar uma opção bem mais viável quando a janela de verão abrir, em 2027.