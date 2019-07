Inter de Milão oferece R$ 38 milhões anuais a Lukaku, mas falta convencer o United

Clube italiano ofereceu contrato de cinco temporadas para o centroavante belga que defende as cores do Manchester United

A de Milão vai oferecer um contrato de 41 milhões de libras (R$ 191,9 milhões na cotação atual) por cinco temporadas para levar Romelu Lukaku ao San Siro, de acordo com a Sky Sports.

O jogador receberá 8,2 milhões de libras (R$ 38,4 milhões na cotação atual) por temporada se obtiver a liberação para fechar com o clube italiano.

Apesar de a oferecer um valor elevado e que agrada ao estafe, ainda há necessidade de acordo do clube italiano com o .

O Nerazzurri quer pagar 63 milhões de libras (R$ 294,9 milhões), incluindo taxas e bônus, para fechar o acordo. O Manchester United, por sua vez, pede 79 milhões de libras (R$ 369,8 milhões) para liberar o atleta de 26 anos.

Ele poderia se ausentar do jogo amistoso contra o , pela pré-temporada. Contudo, o jogador foi utilizado no duelo, uma vez que ainda há um impasse entre as partes.