Inter de Milão x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico italiano será disputado neste domingo (17), pela 18ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico italiano na área! e entram em campo neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além da plataforma EI Plus. Na Goal você acompanha os lances em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Mião x Juventus DATA Domingo, 17 de janeiro de 2021 LOCAL San Siro - , ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter briga pela liderança do Campeonato Italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após avançar na Copa da , a Juventus volta a campo pelo Campeonato Italiano buscando reduzir a diferença para o líder Milan.

Morata deve retornar ao time titular no lugar de Paulo Dybala.

Já a Inter, com 37 pontos, deve ter Vecino no meio-campo, enquanto Samir Handanovic , recuperado de lesão na mão, estará em campo.

Provável escalação da Inter de Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 3 x 1 10 de janeiro de 2021 Juventus 3 x 2 Coppa Italia 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Coppa da Italia 20 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Juventus x Serie A 24 de janeiro de 2020 8h30 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Inter de Milão Serie A 10 de janeiro de 2021 1 x 2 Inter de Milão Coppa Italia 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas