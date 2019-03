Inter de MIlão e Icardi têm primeira reunião para tentar encerrar novela

Giuseppe Marotta encontrou-se com Mauro Icardi e Wanda Nara nesta quarta-feira (6) para tentar resolver o caso que tem deixado o jogador afastado há algumas semanas dos jogos da Inter de Milão.

O diretor de futebol, o camisa 9 e sua esposa e agente realizaram o encontro com o objetivo de buscar uma solução no interesse de todas as partes envolvidas. Esta será a primeira reunião entre os três após a decisão do clube de retirar a braçadeira de capitão do argentino, o que acarretou em diversas atitudes de descontentamento dele e de sua esposa nas redes sociais.

L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroicardi e Wanda Nara.

Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte #FCIM — Inter (@Inter) March 6, 2019

Legenda: "O chefe de esportes da Inter Giuseppe Marotta encontrou-se hoje com Mauro Icardi e Wanda Nara. Foi um encontro cordial destinado a encontrar uma solução no interesse de todas as partes envolvidas".

Icardi não irá começar como titular na partida contra o Frankfurt, pelo jogo de ida da Europa League. Sua situação continua em espera.

A última participação do camisa 9 com os Nerazzurri foi no dia 9 de fevereiro, no confronto fora de casa contra o Parma, em que saíram com a vitória de 1 a 0.