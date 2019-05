Inter de Milão demite técnico; Conte é favorito e Mourinho corre por fora

Saída acontece mesmo após classificação para Champions League

Mesmo após garantir a na próxima edição da , Luciano Spalletti foi demitido do cargo de treinador da equipe.

A diretoria não se sentiu convencida de que o italiano era a pessoa certa para comandar o time na próxima temporada.

O próprio Spalletti não confirmou sua permanência após o triunfo por 2 a 1 contra o , que garantiu os Nerazzurris na próxima Champions.



(Foto: Getty/Goal)

A Goal confirmou que a cúpula dos italianos possui dois nomes em mente para repor a saída do italiano: Antonio Conte e José Mourinho.

O primeiro é tratado com maior favoritismo para assumir o cargo pela imprensa local e está sem clube desde meados de 2018, quando saiu do . Já o segundo, que conquistou cinco títulos na primeira passagem pela Inter, é visto como segunda opção para o cargo. O português foi demitido do em dezembro de 2018.

Durante os 90 jogos em que comandou a equipe, Spalletti conseguiu 45 vitórias, 26 empates e 19 derrotas.