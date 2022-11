Inter de Milão x Bologna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), pela 14ª rodada do italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo subir na tabela, Inter de Milão e Bologna se enfrentam na tarde desta desta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota em clássico na rodada passada, a Inter de Milão, oitava colocada com 24 pontos, sabe que precisa reagir e vencer para não ver os rivais abrirem ainda mais distância na tabela. Lukaku é o único desfalque confirmado dos nerazzurri.

Do outro lado, o Bologna está na 12ª posição, com 16 pontos somados, e quer aproveitar o momento instável do rival para se impor. Kevin Bonifaz desfalca os visitantes, mas Arnautovic retorna após se recuperar de lesão.

Prováveis escalações

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Escalação do provável BOLOGNA: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

Desfalques

Inter de Milão

Romelu Lukaku continua no departamento médico.

Bologna

Kevin Bonifaz está lesionado.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA