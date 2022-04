Inter de Milão x Verona: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

A Inter de Milão recebe o Verona neste sábado (9), no Giuseppe Meazza, a partir das 13h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, em streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Verona DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, em streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Giuseppe Meazza. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Terceira colocada no Campeonato Italiano, a Inter de Milão vem embalada de uma sequência de cinco jogos sem perder, além de uma posição confortável na busca por uma vaga na Liga dos Campeões de 2022/23.

São 63 pontos para os comandados de Simone Inzaghi, quatro a menos do que o líder Milan, porém, nove a mais do que a Roma, primeira time fora da G4.

Já o Verona, nono colocado da Serie A, se vê um pouco longe das disputas por competições europeias, apesar de ter chance, uma vez que está apenas sete pontos atrás do G6.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTER DE MILÃO

19 de março de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Inter de Milão Campeonato Italiano 2 de abril de 2022 Inter de Milão 1 x 1 Fiorentina Campeonato Inglês

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Inter de Milão Campeonato Italiano 15 de abril de 2022 14h (de Brasília) Inter de Milão x Milan Coppa Italia 19 de abril de 2022 16h (de Brasília)

VERONA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 0 Genoa Campeonato Italiano 4 de abril de 2022 Empoli 1 x 1 Verona Campeonato Italiano 20 de março de 2022

Próximas partidas