Inter de Limeira x Santos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Campeonato Paulista já começou e, nesta quarta-feira, é a vez de Inter de Limeira e Santos se enfrentarem no estádio Major Levy Sobrinho, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Limeira x Santos DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Major Levy Sobrinho, Limeira - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

VAI TER MUITO PAULISTÃO SICREDI ESSA SEMANA!



Se liga nas datas e horários dos jogos da 1ª rodada e já anota os canais de transmissão, hein?😉#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/uNZJdWJAlP — Paulistão (@Paulistao) January 24, 2022

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Inter de Limeira quer iniciar o Paulistão com o pé direito e surpreender o forte rival.

O time do interior paulista tem, entre os seus principais nomes no elenco, o atacante Osman, que teve passagens por Ponte Preta, RB Bragantino, Chapecoense, América-MG e Cuiabá.

O Santos quer fazer um 2022 diferente e deixar os sustos e perigos de rebaixamento para trás.

A equipe Alvinegra realizou contratações pontuais, entre elas, a de Ricardo Goulart. O novo camisa 10, entretanto, não deve ir a campo nesta quarta-feira, assim como Kaiky, Felipe Jonatan e Fábio Carille, que testaram positivo para covid-19.

Provável escalação do Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; Osman e Diego Tavares.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 2 Inter de Limeira Série D 4 de setembro de 2021 Inter de Limeira 2 x 1 Cianorte Série D 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Inter de Limeira Paulistão 29 de janeiro de 2022 18h30 (de Brasília) Ituano x Inter de Limeira Paulistão 3 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Cuiabá Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Flamengo 0 x 1 Santos Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas