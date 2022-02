Inter de Limeira x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do Campeonato Paulista 2022

A bola vai rolar neste domingo (27) para Inter de Limeira x Palmeiras, pela nona rodada do Campeonato Paulista, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho.

Depois de empatar com o Athletico-PR em 2 a 2 na final da Recopa Sul-Americana, o Verdão volta as atenções para o Paulistão. Atualmente, aparece na liderança do grupo C, com 16 pontos.

Do outro lado, a Inter de Limeira, lanterna do grupo A, com sete pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira pode preservar alguns jogadores já visando o duelo de volta no meio da semana contra o Athletico-PR pela final da Recopa.

No entanto, o português tem alguns desfalques certos: Luan, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, lesionados, e Gustavo Gómez, com Covid-19.

Já a Inter de Limeira pode ter algumas novidades na escalação. Lucas Frigeri, recuperado de um problema no joelho, retorna ao gol.

Com a saída de Diego Tavares, Léo Duarte reforçará a marcação no meio-campo.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Kuscevic, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Atuesta, Jailson e Raphael Veiga (Patrick de Paula); Gabriel Veron e Rafael Navarro.

Escalação da Inter de Limeira: Lucas Frigeri, Celsinho, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Tito; Jhony Douglas, Léo Duarte, Matheus Galdezani e Lima; Osman e Ronaldo.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Luan, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa: lesionados



Gustavo Gómez: Covid-19

INTER DE LIMEIRA:

Rafael Pin: desconforto

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inter de Limeira x Palmeiras será transmitido ao vivo pela Record (para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), na TV aberta, e pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming, neste domingo (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real (clique aqui).