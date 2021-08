Inter contrata preparador de goleiros que estava no São Paulo

Marquinhos Trocourt estava no São Paulo desde 2017, mas saiu do Morumbi após a chegada do técnico Hernán Crespo

A comissão técnica do Internacional ganhou um reforço importante. Trata-se do treinador de goleiros Marquinhos Trocourt, que estava no São Paulo desde 2017 e saiu do Morumbi após a contratação do técnico Hernán Crespo.

Marquinhos é um velho conhecido dos colorados. Trabalhou no Beira-Rio em outras oportunidades: nos anos de 1994 até 2001 e nos anos de 2011 até 2012. Marquinhos também participou da comissão técnica da seleção brasileira que disputou a Copa América, auxiliando Taffarel, que é o treinador principal dos goleiros da equipe nacional.

“A gente busca no Marquinhos um profissional de mercado e de gabarito, e ele vem para preencher uma vaga que se abriu após a saída do Durgue Vidal. Antes de retornar para o Inter o Marquinhos estava com o Taffarel, preparando os goleiros da seleção brasileira, na Copa América e agora vem os ajudar na preparação dos nossos goleiros no dia a dia”, destacou Paulo Bracks, executivo de futebol do Inter, em entrevista para a Rádio Guaíba.

Marquinhos iniciou a carreira no futebol como goleiro do Novo Hamburgo e atuou também no próprio Inter, encerrando a carreira no Náutico. Como treinador de goleiros, Marquinhos também trabalhou no Fluminense, Botafogo e no Gamba Osaka, do Japão. O novo treinador de goleiros vai trabalhar em conjunto com Daniel Pavan, atual preparador colorado.