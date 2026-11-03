Inter comete gafe em análise sobre o Feyenoord, adversário na Liga dos Campeões

O Inter apresentou no início desta semana uma análise detalhada do Feyenoord, seu adversário na noite de terça-feira pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O gigante italiano, porém, errou ao identificar o centroavante da equipe de Roterdã.

No site do Inter, Ayase Ueda aparece como um centroavante perigoso e forte no jogo aéreo do Feyenoord. É um erro considerável, já que o atacante japonês joga há alguns meses no Lille OSC, da França.

Portanto, a defesa do Inter não terá de enfrentar Ueda, mas provavelmente Nacho Ferri. Até agora, o atacante espanhol marcou seis gols e deu uma assistência em dez partidas pela Vriendenloterij Eredivisie. Na Liga dos Campeões, Ferri ainda não marcou.

O relatório detalhado de observação do Feyenoord destaca as qualidades de Anis Hadj Moussa. "Ele é rápido e habilidoso nas situações de um contra um, além de trazer imprevisibilidade e qualidade ao ataque. E já se destacou na Europa com um gol contra o Como."

O Inter também ressalta na análise que Giovanni van Bronckhorst é adepto do 4-3-3, às vezes alternado com uma formação 4-3-2-1. "A identidade do Feyenoord é construída em torno de uma postura ofensiva, com os meio-campistas participando da construção das jogadas e uma clara intenção de iniciar os ataques pelas laterais."

Por outro lado, os italianos veem um ponto fraco no jogo do Feyenoord. "A vontade de atuar com vários jogadores no campo adversário pode deixar espaços nas costas dos laterais e entre a defesa e o meio-campo. Portanto, a equipe é vulnerável aos contra-ataques."

O Feyenoord enfrentou o Inter duas vezes na Liga dos Campeões na temporada 2024/25. Perdeu por 2 a 0 em casa e por 2 a 1 na visita a Milão.