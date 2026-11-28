Cristian Chivu, técnico da Inter, falou antes da partida contra o Genoa.
Estas foram suas palavras à DAZN:
“Precisamos dar consistência e continuidade ao que muitas vezes conseguimos fazer. Às vezes temos momentos de pausa que não nos fazem bem e precisamos encontrar a continuidade que nos faltou um pouco.”
“Neste momento, temos apenas três atacantes. Lautaro contribuiu ao entrar em campo e estamos felizes por tê-lo, mas a evolução de Pio foi extraordinária. Hoje é a vez de ele descansar, porque fez muito. Somos obrigados a mudar um pouco a configuração do ataque. Hoje escolhemos Lautaro e Thuram; na terça-feira, talvez façamos outras escolhas.”
“Jones é quem todos esperamos, e hoje é uma boa oportunidade para ele mostrar toda a sua qualidade, sua experiência e, sobretudo, a intensidade que ainda lhe faltou um pouco. Mas ele está se acostumando ao futebol italiano, vem treinando com regularidade e hoje é a vez dele.”
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À Skysport acrescentou:
“Contra o Genoa, teremos de cuidar de todos os aspectos. Precisamos estar preparados sob todos os pontos de vista e, depois de termos deixado escapar algo contra a Atalanta, precisamos fazer melhor e ter mais consistência no campeonato.”
“Stankovic continua sendo uma possibilidade e mais cedo ou mais tarde vamos mostrá-lo. Hoje escolhemos este meio-campo. Temos muitas opções e fazemos nossas escolhas de acordo com o jogo, com o equilíbrio do time e com o que queremos fazer.”