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A Inter saiu com um empate por 4 a 4 de gosto amargo no jogo de domingo à noite pela 12ª rodada da Serie A 2026/2027. Na New Balance Arena, contra a Atalanta, a equipe de Milão desperdiçou três vezes uma vantagem de dois gols e acabou cedendo o empate.

Após a partida, o técnico da Inter, Cristian Chivu, falou à Dazn sobre o jogo, visivelmente frustrado.

TRÊS VANTAGENS DE DOIS GOLS - "Lamentamos ter desperdiçado três vantagens de dois gols. Lamentamos o que pensávamos fazer e não fizemos: controlar um pouco o jogo. Reprovamos no teste de maturidade quando, no fim, não conseguimos administrar a vantagem que havíamos construído.

FALTA DE ATENÇÃO - "Fomos displicentes e superficiais, e a Atalanta, que merece os parabéns, nos criou dificuldades".

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DOIS PONTOS DADOS DE PRESENTE - "Foram dois pontos dados de presente. Vamos aprender a lição e seguir em frente. Precisamos manter o nível mental alto para os próximos jogos".

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GOLS SOFRIDOS POR DISPlicÊNCIA - "É preciso entender as oportunidades e os momentos do jogo. O segundo gol da Atalanta saiu da mesma forma que o escanteio anterior, em que Pepo havia feito uma grande defesa. O gol veio do mesmo jeito. Depois, houve muitas coisas: todos atrás da linha da bola, todos abaixo do ritmo. Hoje fomos um pouco displicentes nesse aspecto"

AS SUBSTITUIÇÕES - "A sensação era de que sofríamos demais pelos lados. Um pouco por displicência, um pouco porque não disputávamos os duelos. Os cruzamentos chegavam com facilidade demais, e os meias não apareciam para fazer a cobertura. No fim, pedi a Markus que ajudasse Djed. A intenção era ajudar uns aos outros e não ceder espaços, porque qualquer erro custa caro".

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GOLS DEMAIS SOFRIDOS - "Sofremos gols demais para uma equipe que tem outras ambições. Precisamos voltar a fazer as coisas como fizemos em Rotterdam e contra o Como. Todos precisam aprender que é necessário sempre dar o máximo e não pensar em poupar energia"