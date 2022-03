Inter busca três contratações e corre contra o tempo para liberar jogadores

A direção do Internacional está realizando uma corrida contra o tempo para definir o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, as duas competições que restam para o Colorado no ano de 2022.

O prazo para acertar com as novas contratações e liberar, por venda ou empréstimo, jogadores que estão fora dos planos se encerra no dia 12 de abril.

A direção já estabeleceu prioridades em relação a reforços. O técnico Alexander Medina gostaria de mais um zagueiro, um meia e um centroavante.

Mesmo sem contar com um executivo de futebol desde a demissão de Paulo Bracks, que ocorreu no dia quatro de março, após a eliminação na Copa do Brasil para o modesto Globo-RN, os dirigentes políticos seguem garimpando no mercado jogadores para reforçar o grupo.

Jogadores na pista

Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Além de reforçar o grupo, a direção do Inter também deseja aliviar a folha de pagamento, negociando atletas que não estão mais nos planos do técnico Alexander Medina. Casos do volante Rodrigo Dourado, o meia Boschilia e os atacantes Gustavo Maia, Caio Vidal e o chileno Carlos Palácios.

No caso destes jogadores a direção não vai impor nenhuma dificuldade caso apareça algum clube interessado em contratar por empréstimo ou compra em definitivo. Recentemente o Fortaleza tentou o empréstimo de Rodrigo Dourado, mas o jogador não se interessou em defender o Tricolor do Pici na Libertadores da América.

Existe também o caso de jogadores que estão com a imagem desgastada junto ao torcedor e que poderiam tentar a sorte em outro clube, casos do zagueiro argentino Víctor Cuesta e do volante Edenílson. Mas para a direção colorada, a saída destes dois jogadores só ocorrerá se for de maneira definitiva e por um valor considerado ideal. Cuesta e Edenílson recentemente tiveram os seus contratos prorrogados com o Colorado.