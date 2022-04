Inter atropela Vasco e fica perto de anunciar uruguaio De Pena

A direção do Inter está próxima de definir a contratação do atacante uruguaio Carlos De Pena, 30 anos, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, os clubes ucranianos foram liberados pela FIFA a suspender os contratos com os seus jogadores e repassar por empréstimo para outras equipes.

No caso do atacante Carlos De Pena, ele tem contrato com o Dínamo até dezembro deste ano e o jogador já revelou que não vai mais retornar para Kiev.

Mais artigos abaixo

O Vasco da Gama estava com negociação adiantada com o atacante uruguaio, mas com a demora da resposta do jogador em aceitar a proposta vascaína, o clube carioca acabou se retirando da negociação.

O técnico colorado, Alexander Medina, foi quem indicou a contratação de De Pena para o Colorado. Os dois trabalharam juntos no Nacional, do Uruguai. Medina esteve no time até 2014, atuando junto com De Pena, que jogou pela equipe uruguaia até 2015, quando foi negociado para o Middlesbrong, da Inglaterra.

Carlos De Pena também atuou no futebol espanhol, pelo Oviedo. Em 2019, acabou se transferindo para o Dínamo de Kiev. Na última temporada, o atacante participou de 23 jogos, marcando apenas dois gols. De Pena está no Uruguai e é aguardado na próxima semana em Porto Alegre para assinatura de contrato e ser apresentado oficialmente como reforço colorado.