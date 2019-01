Inter apresenta atacante Parede, que diz estar realizando sonho de infância

Jogador de 23 anos foi contratado após se destacar com a camisa do Coritiba

O Internacional apresentou nesta segunda-feira (7) o atacante Guilherme Parede, de 23 anos, após se destacar com a camisa do Coritiba. Aos jornalistas, o jogador já se colocou à disposição do técnico Odair Hellmann.

"Ano muito importante para o clube e é uma alegria enorme estar aqui. Difícil falar sobre mim, mas do meio para frente posso atuar onde o treinador quiser", afirmou.

"Quando criança, me imaginava com a camisa do Inter e por isso estou aqui, um clube é enorme, gigantesco e este é o maior desafio da minha carreira", completou.

Em 2018, Guilherme Parede disputou 47 jogos, marcou 12 gols e deu três assistências pelo Coritiba. Agora, no Colorado, o atacante espera repetir o caminho de outros ídolos do clube, como Rafael Sóbis, que será seu companheiro de equipe em 2019.

"Tem vários atletas com histórias importantes dentro do clube. Para mim, é uma alegria imensa estar do lado desses caras aprendendo. Espero ajudá-los também e corresponder da melhor maneira possível", finalizou.