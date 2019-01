Inter anuncia retorno de Guerrero aos treinos em postagem bem humorada

Centroavante peruano voltará a trabalhar com os companheiros no dia 5 de fevereiro

Paolo Guerrero finalmente poderá voltar a treinar no Internacional. A confirmação foi divulgada pelo próprio Colorado na manhã desta terça-feira (29) pelo seu site oficial após uma consulta formal à Wada e Fifa. Depois de cumprir a punição da Corte Arbitral do Esporte (CAS) por doping, o peruano poderá se juntar a seus companheiros no dia 5 de fevereiro e poderá jogar a partir de 5 de abril de 2019.

"O Sport Club Internacional comunica que, após consulta formal à Wada e FIFA, recebeu a confirmação que o atleta Paolo Guerrero estará apto para jogar a partir de 5 de abril de 2019. O jogador iniciará o processo de treinamentos com o grupo principal no dia 5 de fevereiro, onde poderá integrar todos os trabalhos normalmente, seguindo a norma regulamentar a respeito do tema", disse o clube em nota divulgada em seu site oficial.

Bom dia, torcida colorada! Tem novidade no grupo de WhatsApp dos jogadores. Confere aí! #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/8LeWJXQxHM — S. C. Internacional (@SCInternacional) 29 de janeiro de 2019

O anúncio da data de retorno de Guerrero foi feito também nas redes sociais com um post bem humorado. Em um grupo de WhatsApp, Rodrigo Dourado coloca Guerrero no grupo e e o meia D’Alessandro dá as boas-vindas ao peruano:

Contratado ano passado, Guerrero chegou a fazer uma atividade pelo novo clube, mas o efeito suspensivo obtido pela Federação Peruana de Futebol junto à Justiça da Suíça para atuar na Copa do Mundo de 2018 foi revogado ainda em agosto.