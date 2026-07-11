Inter, agora é a vez da defesa: para as casas de apostas, a hipótese de Muharemovic continua em alta; também se estuda a contratação de N’Dicka

Enquanto se aguarda para saber o que acontecerá com Anan Khalaili, uma das prioridades do Inter no mercado de transferências é a defesa, outro setor crucial. De acordo com as análises dos especialistas em cotações da Sisal, a possibilidade de contratação de Tarik Muharemovic continua em aberto: a Juventus, que estava muito interessada no jogador do Sassuolo, parece ter diminuído o interesse nas últimas horas para se dedicar a outros alvos, e é aí que a Inter se vê tentada por uma jogada proposta com cotação de 2,25.





Ainda no mercado italiano, os campeões da Itália também estudam a contratação de Evan N’Dicka, da Roma, uma transferência cotada em 6,00, mas atenção também a uma possível tentativa pela Juventus de contratar Gleison Bremer, cotada em 5,00. Por outro lado, parece difícil a contratação do experiente John Stones (com cotação de 9,00), que está sem clube após encerrar sua longa passagem pelo Manchester City. Em suma, o objetivo do Inter é claro: apostar em contratações importantes para tornar ainda mais competitiva uma equipe que já dominou o último campeonato. O objetivo é se manter no topo e, nesse sentido, a avaliação dos analistas de apostas da Planetwin365 é clara: os nerazzurri são novamente os grandes favoritos para vencer o campeonato de 2026/2027, uma repetição que vale 1,90 vezes a aposta; a concorrência fica bem atrás, representada, nessa ordem, pelo Napoli (6,00), pela Juventus (7,00) e pela dupla Milan-Roma (empatadas em 8,00).



