Inter admite novas contratações após buscar Marrony: "Vem mais gente por aí"

Após encaminhar a contratação do atacante Marrony, 23 anos, que estava no Mitdjylland, da Dinamarca, a direção do Internacional segue firme no mercado em busca de mais contratações para colocar à disposição do técnico Alexander Medina.Em entrevista para a Rádio Guaíba, o vice-presidente Dannie Dubin foi perguntado se o Inter iria parar em Marrony ou se vai buscar mais reforços. A resposta do dirigente foi de que o Colorado segue em busca de contratações pontuais.

"Vem mais gente por aí. Nós temos consciência que para atingir os objetivos precisamos ainda de alguns reforços pontuais pedidos pelo treinador, e tenho certeza que nós vamos ter um dos melhores grupos do Brasil. Vamos dar todo o material humano para o nosso treinador fazer um time que ele considere o ideal", declarou Dubin.A contratação de Marrony é em definitivo, e ele é aguardado na próxima semana em Porto Alegre para realizar exames clínicos e assinar contrato. Em relação às futuras contratações a direção colorada ainda busca mais um atacante de lado de campo e um meia articulador.