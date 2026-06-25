Inter: a recusa de Palestra muda os planos; nas apostas, tudo aposta em Nico Paz (3,00); para a defesa, surge Carvajal

Parecia uma questão de dias, apenas o tempo necessário para acertar os últimos detalhes, masMarco Palestra já parecia prestes a se tornar um jogador do Inter. No entanto, a investida repentina do Chelsea mudou o panorama, com o lateral da seleção italiana, agora ex-Atalanta, pronto para vestir a camisa dos Blues.

Um desfecho inesperado que altera os planos dos nerazzurri. Sem Palestra, a diretoria vai concentrar todas as energias (e recursos financeiros) na contrataçãode Nico Paz, que ainda está indeciso entre o Como e o Real Madrid. A chegada do meia argentino a Milão está cotada em 3,00 na Sisal e na Snai, uma contratação que poderia até mesmo levar a uma mudança no esquema tático de Christian Chivu, que poderia voltar a utilizar uma defesa com quatro jogadores. Justamente por esse motivo, para substituir Dumfries, que está de saída, a atenção poderia se voltar para um lateral mais defensivo e com grande experiência, como Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid, cotado na Inter a 4,50, enquanto a cotação de Oscar Mingueza, lateral que está deixando o Celta Vigo, sobe para 6,00. Mais complicada, por outro lado, é a possibilidade de Wesley, da Roma, um jogador cujas características se assemelham mais às de Palestra: a transferência do brasileiro está cotada em 12,00 vezes a aposta.