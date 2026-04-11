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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Intencionalidade ou negligência? O mistério por trás da ausência da lesão hemorrágica de Mbappé na transmissão televisiva

K. Mbappe
Real Madrid
Girona
La Liga
França
Espanha

Ausência marcante na jogada da semana da La Liga

O Real Madrid caiu em mais um tropeço na La Liga, o que pode ser decisivo na disputa pelo título, já que a vitória do Barcelona hoje sobre o Espanyol ampliou a diferença para 9 pontos em relação aos merengues, faltando apenas 7 rodadas para o fim da competição.

O empate contra o Girona foi marcado por uma jogada polêmica: Kylian Mbappé apareceu com sangue na testa após levar uma cotovelada de Vitor Reis. O especialista em arbitragem Eitoraldi González considera que a jogada merecia um pênalti, mas não foi marcada nem revisada pela sala de VAR.

De acordo com o jornal espanhol “As”, a transmissão televisiva da partida não mostrou o ferimento causado pelo cotovelo de Reis na testa de Mbappé, nem o sangue que jorrava e que a equipe médica do Real Madrid limpou enquanto o tratava nos minutos finais, sendo que as fotos dos fotógrafos no estádio foram a principal forma de ver a gravidade da pancada sofrida pelo astro francês.

A Liga espanhola descartou a existência de qualquer orientação para não exibir a imagem, tendo declarado ao jornal “As” que não haveria impedimento para exibi-la caso estivesse disponível com clareza.

A LaLiga esclareceu que a única imagem disponível, de acordo com o ângulo da câmera, mostrava o braço de um dos médicos do Real Madrid ocultando o rosto do jogador francês, o que impediu a visualização do ferimento e do sangue na jogada ocorrida aos 89 minutos e 13 segundos da partida.

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A Liga Espanhola confirmou que foram transmitidas oito repetições diferentes da cotovelada de Reis para garantir que não se tentasse minimizar a importância do jogo.

A La Liga destacou que não há nenhuma cláusula nos regulamentos de transmissão que proíba a exibição de sangue ou marcas de jogadas violentas, ao contrário das instruções relacionadas a outras situações, como a proibição de filmar a invasão de torcedores ao campo.

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