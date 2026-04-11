Intencionalidade ou negligência? O mistério por trás da ausência da lesão hemorrágica de Mbappé na transmissão televisiva

O Real Madrid caiu em mais um tropeço na La Liga, o que pode ser decisivo na disputa pelo título, já que a vitória do Barcelona hoje sobre o Espanyol ampliou a diferença para 9 pontos em relação aos merengues, faltando apenas 7 rodadas para o fim da competição.

O empate contra o Girona foi marcado por uma jogada polêmica: Kylian Mbappé apareceu com sangue na testa após levar uma cotovelada de Vitor Reis. O especialista em arbitragem Eitoraldi González considera que a jogada merecia um pênalti, mas não foi marcada nem revisada pela sala de VAR.

De acordo com o jornal espanhol “As”, a transmissão televisiva da partida não mostrou o ferimento causado pelo cotovelo de Reis na testa de Mbappé, nem o sangue que jorrava e que a equipe médica do Real Madrid limpou enquanto o tratava nos minutos finais, sendo que as fotos dos fotógrafos no estádio foram a principal forma de ver a gravidade da pancada sofrida pelo astro francês.

A Liga espanhola descartou a existência de qualquer orientação para não exibir a imagem, tendo declarado ao jornal “As” que não haveria impedimento para exibi-la caso estivesse disponível com clareza.

A LaLiga esclareceu que a única imagem disponível, de acordo com o ângulo da câmera, mostrava o braço de um dos médicos do Real Madrid ocultando o rosto do jogador francês, o que impediu a visualização do ferimento e do sangue na jogada ocorrida aos 89 minutos e 13 segundos da partida.

A Liga Espanhola confirmou que foram transmitidas oito repetições diferentes da cotovelada de Reis para garantir que não se tentasse minimizar a importância do jogo.

A La Liga destacou que não há nenhuma cláusula nos regulamentos de transmissão que proíba a exibição de sangue ou marcas de jogadas violentas, ao contrário das instruções relacionadas a outras situações, como a proibição de filmar a invasão de torcedores ao campo.



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