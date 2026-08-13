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Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport

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"Insulto e falta de respeito": Arbeloa vira "motivo de piada na Espanha" após episódio em Málaga

Premier League
Malaga x Fulham
Malaga
Fulham
Amistosos de clubes
A. Arbeloa
England
Espanha

  O comportamento de Álvaro Arbeloa, técnico do Fulham, ontem em Málaga, durante uma partida amistosa, provocou grande indignação na Espanha, e a imprensa ironizou o ex-treinador do Real Madrid, que ordenou aos seus jogadores que deixassem o campo antes do fim do jogo.

O Fulham, comandado por seu novo técnico Álvaro Arbeloa, se retirou de uma partida amistosa de preparação para o início da nova temporada, deixando o Málaga se sagrar campeão da Copa Costa del Sol, sem disputar a decisão por pênaltis.

A partida terminou empatada (2 a 2) no tempo normal, mas os comandados do técnico Álvaro Arbeloa, que recebeu um cartão vermelho, decidiram não participar da cobrança de pênaltis após a marcação de uma penalidade contra eles aos 90 minutos.

A revolta de Arbeloa foi tamanha que ele recebeu um cartão vermelho e incitou seus jogadores a deixarem o campo em protesto contra o árbitro, mas o problema é que a partida seria decidida nos pênaltis.

Iñigo Jauregi se apresentou para iniciar essas cobranças diante do gol vazio e marcou, fazendo a torcida de "La Rosaleda" explodir de alegria com a Copa Costa del Sol, mas com um pouco de ironia.

Amistosos de clubes
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Malaga
MAL

Segundo o site "Foot Mercato", cânticos de "Cadê o Arbeloa? Cadê o Arbeloa?" ecoaram das arquibancadas, especialmente por ter sido ele quem começou tudo.

O jornal "As" descreveu o que aconteceu como um "fracasso retumbante", enquanto o jornal "Marca" o classificou como uma "humilhação" e uma "lamentável falta de respeito".

 Os dois novos jogadores que Arbeloa trouxe do Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, se recusaram a comentar após a partida.

 García se limitou a dizer "boa noite" à imprensa, enquanto Palacios foi mais direto, afirmando que não sabia o motivo do incidente, ao dizer: "Sinceramente, não faço a menor ideia".

 Por culpa de seu técnico, o Fulham não passou uma imagem positiva, e a imprensa espanhola explora intensamente esse assunto hoje para ironizar Arbeloa.

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