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O ex-meio-campista do Manchester United Ander Herrera expressou enorme frustração com o título da Premier League que acredita ter sido roubado pelas infrações financeiras do Manchester City. O espanhol pediu punições severas que estabeleçam um precedente após o clube ter sido recentemente considerado culpado de violar os regulamentos da liga.

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Herrera lamenta chance perdida de conquistar o título

Herrera expressou sua indignação com as recentes violações das regras financeiras pelo Manchester City. O espanhol acredita que foi privado de um título da Premier League durante os cinco anos em que jogou em Old Trafford.

O Manchester City foi recentemente considerado culpado de quase todas as mais de 100 acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras entre 2009 e 2018. Nesse período, Herrera conquistou quatro troféus pelo United, mas não conseguiu vencer a liga.

Mourinho é comparado a Os Simpsons

O jogador de 37 anos relembrou a temporada 2017/18, na qual o United terminou em segundo lugar sob o comando de Jose Mourinho, 19 pontos atrás do rival da mesma cidade. Herrera elogiou seu ex-treinador por ter antecipado a controvérsia anos antes. Em entrevista ao podcast de Mario Suarez, Herrera não escondeu sua frustração com a situação.

“Eu teria um título da Premier League”, disse. “Ter uma Premier League realmente muda a história. Foi o ano em que Mourinho disse: ‘Dou muito valor a esse segundo lugar porque ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores’.

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“Mou é como Os Simpsons: tudo o que diz acaba acontecendo. E ele já vinha dizendo que havia algo estranho. É preciso seguir as regras, e o que estava acontecendo não era certo. Todos nós percebemos isso. Tive amigos que vieram a Manchester e não conseguiram ingressos para ir a Old Trafford, enquanto os ingressos para o Etihad eram distribuídos de graça. Eles não têm a torcida, mas gastam como se tivessem.”

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Herrera pede punição severa que sirva de precedente

Apesar da indignação com a direção do clube, Herrera demonstrou solidariedade a Pep Guardiola e seu elenco. Ele afirmou que os atuais jogadores e o treinador merecem todo o reconhecimento do mundo pelo que conquistaram em campo.

“Nada a dizer sobre os jogadores, nada a dizer sobre o treinador [Pep Guardiola]”, afirmou. “Eles merecem todo o reconhecimento do mundo pelo que conquistaram. Se eu fosse jogador do Manchester City, ficaria irritado, furioso com os dirigentes, porque eles mancharam e colocaram em dúvida tudo o que o time conquistou ao longo dos anos.”

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Herrera acrescentou: “Para mim, tem que ser algo grande, algo que crie um precedente. Tem que criar um precedente para que a próxima pessoa que disser ‘Vou inflar a receita ilegalmente’ pense: ‘Não, não vou fazer isso porque vou ser rebaixado’. O dano que eles [Man City] causaram é obviamente irreparável.”

À espera da decisão final sobre as punições

O mundo do futebol continua à espera das punições oficiais a serem impostas ao City. Embora aumentem os pedidos para que o clube perca seus títulos, a punição exata ainda não foi definida.

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Enquanto isso, Herrera segue sua carreira como jogador no Real Zaragoza, clube de sua infância. Após uma passagem pelo Boca Juniors, da Argentina, o experiente meio-campista agora ajuda o Zaragoza na disputa da terceira divisão do futebol espanhol.