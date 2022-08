Instituto de Daniel Alves faz ação social com crianças de Salvador

Veterano de 39 anos tem instituto em Salvador e na cidade de Lauro de Freitas

O Instituto Daniel Alves, liderado pelo lateral direito do Pumas (MEX), realizou uma oficina de higiene bucal para alunos e familiares na unidade de Itapuã, bairro de Salvador, na tarde dessa quarta-feira (10).

Os participantes tiveram explicações de como se realiza uma escovação correta com aulas práticas.

O jogador de 39 anos investe no local a fim de cuidar de crianças carentes da capital baiana.

No local, foram distribuídos kits com escova e pasta de dentes para todos os 400 acolhidos do instituto.

O instituto Daniel Alves, que tem duas unidades em Itapuã e na cidade de Lauro de Freitas, conta com atividades como futebol, basquete, dança, aulas de espanhol e ainda com palestras de educação financeira e ensino profissionalizante.