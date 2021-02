Instagram promete ações mais duras após ataques racistas a jogadores

Plataforma de rede social afirma que irá se esforçar mais para reprimir discursos de ódio após os ataques sofridos por jogadores da Premier League

O Instagram prometeu “ações mais duras” contra indivíduos que violarem as regras da plataforma de mídia social a respeito de discursos de ódio. A notícia chega após mensagens racistas serem enviadas diretamente a jogadores como Antonio Rudiger, do Chelsea, e Axel Tuanzebe, do Manchester United, nos útlimos dias.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Reprimir o discurso de ódio e responsabilizar os indivíduos deve se tornar uma prioridade da empresa a partir de agora, com a aplicação de novas sanções aos envolvidos, conforme divulgado em comunicado oficial nesta quarta-feira (10).

Como o Instagram vai lidar com discursos de ódio a partir de agora?

Atualmente, quando uma pessoa envia mensagens diretas (DMs) a outro usuário, contendo algum tipo de conteúdo ofensivo que viole as regras da plataforma, ela é proibida pelo Instagram de enviar novas mensagens por um período de tempo. Contudo, a partir de agora, segundo o comunicado divulgado pela empresa, o usuário poderá até mesmo ser banido da rede social.

"Nossas regras contra discurso de ódio não toleram ataques a pessoas com base em suas características, incluindo raça ou religião. Entre julho e setembro do ano passado, agimos com relação a 6,5 ​​milhões de discursos de ódio no Instagram, inclusive em DMs (mensagens diretas), 95% dos quais encontramos antes que alguém denunciasse”, diz a declaração.

“Hoje, estamos anunciando que tomaremos medidas mais duras quando descobrirmos que as pessoas estão quebrando nossas regras em DMs. Atualmente, quando alguém envia DMs que violam nossas regras, proibimos essa pessoa de enviar mais mensagens por um determinado período de tempo. Agora, se alguém continuar a enviar mensagens violadoras, iremos desativar sua conta”.

A plataforma também afirmou que trabalhará em estreita colaboração com as autoridades a fim de responsabilizar os indivíduos, embora tenha deixado claro que apenas forneceria informações "legalmente válidas".

“Também estamos comprometidos a cooperar com as autoridades policiais do Reino Unido sobre discursos de ódio e responderemos às solicitações legais válidas de informações nesses casos”, continua a declaração.

Ataques recentes a jogadores da Premier League

Após a saída de Frank Lampard do Chelsea, rumores indicaram que uma possível rusga do treinador com o zagueiro Antonio Rudiger teriam contribuído para sua demissão.

Tais boatos fizeram com que o alemão de 27 anos sofresse ataques pesados nas redes sociais, mesmo com o jogador afirmando que tais problemas internos nunca existiram. Com a grande repercussão do caso, Tammy Abraham, seu companheiro nos Blues, também utilizou as redes sociais para defender o zagueiro.

Well said Son, THIS IS THE WAYYY!!! Stick together, get results and the fans will forgive you everything. Critics hurts but when you are together it makes tou stronger and better.@tammyabraham @ToniRuediger @ChelseaFC 💙💙💙💙💙💙 https://t.co/UceZOKNhUR — Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2021

Ainda na Inglaterra, o Manchester United pediu para que as redes sociais tornassem mais fácil o rastreamento de “idiotas anônimos e estúpidos”, depois que Anthony Martial e Tuanzebe foram atacados após a derrota a para o Sheffield United por 2 a 1, no dia 27 de janeiro.