Lennart Karl, jovem ponta do Bayern de Munique, vem sofrendo desde o início da nova temporada uma queda acentuada em seu desempenho, enfrentando dificuldades para recuperar a atuação de destaque que apresentou com o gigante bávaro na temporada passada.

Karl marcou apenas um gol em 9 partidas que disputou em todas as competições nesta temporada, depois de ter marcado 9 gols e dado 8 assistências em 40 jogos na temporada passada.

Segundo o jornal alemão "Bild", a queda de rendimento do jogador de 18 anos não se deve apenas à lesão de ruptura muscular que ele sofreu durante o verão, mas crescem também as preocupações em relação às suas atividades fora das quatro linhas.

O jornal explicou que a diretoria do Bayern de Munique sente-se incomodada com a forma como Karl aparece nas redes sociais, pois considera que ele exagera ao compartilhar detalhes de seu estilo de vida luxuoso e de sua vida privada com a namorada, a influenciadora Zoe Capelli.

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Como resultado, o clube bávaro emitiu um aviso ao jovem jogador sobre a necessidade de reduzir o tempo que passa no aplicativo Instagram e de se concentrar mais em seu desempenho dentro de campo, na esperança de que isso contribua para a recuperação de seu nível habitual.

Por outro lado, Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, fez questão de apoiar Karl publicamente para que ele retorne ao seu melhor nível, ressaltando que não há qualquer motivo para preocupação.

Kompany disse: "O ritmo e o bom desempenho virão inevitavelmente. É verdade que ele não apresenta os mesmos níveis que mostrou na temporada passada, mas isso é algo natural e aceitável. Ele sabe que esse tipo de coisa acontece, e sabe muito bem que estamos sendo pacientes com ele".

E o treinador concluiu: "Chegará o momento certo em que Lennart Karl nos mostrará aquele jogador que todos conhecemos. Ele ainda é um jogador jovem e sofreu algumas lesões. Seu brilho está por vir e eu não estou preocupado com ele".