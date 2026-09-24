O francês Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain, reabriu o tema da Bola de Ouro com novas declarações, nas quais insistiu que seu companheiro de equipe no clube parisiense, Khvicha Kvaratskhelia, é o mais merecedor de conquistar o prêmio em 2026.

Dembélé foi coroado com o prêmio no ano passado e figura na lista dos trinta indicados deste ano, mas prefere ver seu companheiro georgiano ser premiado, como já havia declarado anteriormente.

Kvaratskhelia fez uma temporada de destaque, durante a qual conduziu o Paris Saint-Germain à conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo, depois de marcar 10 gols e dar 7 assistências em 16 partidas.

A cerimônia será realizada na capital inglesa, Londres, no próximo dia 26 de outubro.

Dembélé afirmou, durante sua permanência na concentração da seleção da França, à rede "BBC": "Kvaratskhelia, sinceramente, merece. Ele fez uma temporada excepcional. E, como dizem, também encantou os olhos. Quais são os novos critérios? São o encantamento e o impacto? Acho que ele preenche os critérios".

A expressão "encantar os olhos" veio em referência a uma declaração anterior do francês Kylian Mbappé, na qual disse: "A capacidade de apresentar um desempenho individual de destaque e encantar os olhos é o que deixa uma marca nas pessoas quando se trata de um prêmio como a Bola de Ouro".

E acrescentou, segundo a rede "Foot Mercato": "É evidente que vencer um prêmio individual como a Bola de Ouro é algo excepcional. Mas, quando entrei no Paris Saint-Germain, o objetivo principal era vencer a Liga dos Campeões da Europa. Vencemos duas vezes, e queremos continuar vencendo. É isso o que mais importa".

E prosseguiu: "As lembranças que você deixa na torcida e em todos os parisienses são a verdadeira vitória. Exatamente como os momentos que passei com meus companheiros de equipe".

Ousmane Dembélé sempre foi descrito como um jogador talentoso, mas de rendimento inconstante e propenso a lesões. No entanto, ele passou por uma transformação radical desde que se juntou ao Paris Saint-Germain, tendo vencido a Liga dos Campeões da Europa duas vezes e a Bola de Ouro no ano passado.

Sobre isso, Dembélé comentou: "A mentalidade. Conforme você avança na idade, especificamente aos vinte e oito anos, você amadurece mais. E suas habilidades futebolísticas evoluem. Não sou o mesmo jogador que era aos vinte anos, quando estava no Dortmund. Muitas coisas mudam".

E esclareceu: "Você quer marcar gols e criá-los, mas, ao longo dos anos, me concentrei principalmente em ser eficaz em tudo o que faço dentro de campo. E o mais importante de tudo é ajudar a equipe".

Nos últimos dias, surgiu certa polêmica entre a dupla Mbappé e Dembélé, por causa de uma declaração do craque do Real Madrid sobre a Bola de Ouro, quando disse: "Dembélé sempre foi visto como um jogador talentoso, enquanto eu, por outro lado, sempre fui considerado o jogador escolhido".

Dembélé se apressou em responder: "Nunca fui visto como o jogador escolhido, mas trabalhei duro e, no ano passado, fui recompensado com uma temporada brilhante no Paris Saint-Germain".

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