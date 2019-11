Inspirado pela música 'Melhor de Mim', Jorge Jesus acreditou e venceu no Flamengo

Trajetória de sucesso do treinador português tem como trilha sonora a famosa canção da compatriota Mariza

"É preciso perder; Para depois se ganhar; E mesmo sem ver; Acreditar!".

Um dos refrões da música da famosa cantora portuguesa Mariza não só resume como também há meses inspira Jorge Jesus. Ouviu incontáveis e incansáveis vezes "Melhor de Mim" desde que assumiu o , sobretudo nos momentos mais decisivos e de tensão no futebol brasileiro.

Jesus, de fato, acreditou. Acreditou que teria sucesso no , mesmo sendo aconselhado a não ir por amigos, familiares e até mesmo pelo influente empresário israelense Pini Zahavi, com quem havia firmado contrato de agenciamento em fevereiro.

"Flamengo é Flamengo. Vou brigar por todos os títulos, quem sabe até o ", destacou JJ, antes de embarcar rumo ao para assinar contrato com o clube carioca, no fim de maio.

Logo que chegou, enfrentou a forte desconfiança da torcida e principalmente da imprensa. Para piorar, teve de lidar com a eliminação na , diante do Paranaense. Manteve-se firme, arrumou o time com uma eficiência ímpar e prontamente começou a ter êxito, com uma vitória atrás da outra.

"Sei que o melhor de mim; Está para chegar; Sei que o melhor de mim; Está por chegar".

E o melhor do treinador português, como diz a parte final da canção lançada em 2015, chegou. Sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão em menos de 24 horas. Vive, como o próprio já fez questão de ressaltar inúmeras vezes nas últimas horas, o melhor momento da carreira.

Um momento, aliás, que é compartilhado com muita emoção e carinho por ninguém mais, ninguém menos que Mariza, que conheceu o "amável, simples, cavalheiresco e nada presunçoso" JJ num almoço e, posteriormente, encontrou-o em outras ocasiões.

"Quando dei voz a este tema, nunca pensei que alcançasse tanta projeção e significado. Foi escrito pelo Boss Ac e composto pelo Tiago Machado. É para mim motivo de orgulho saber que em momentos tão cruciais da vida de alguém, neste caso o meu amigo Jorge Jesus, a minha voz possa fazer companhia e dar esperança e força", revelou a cantora, em entrevista à Goal.

"Só me resta dar os parabéns ao Jorge Jesus, agradecer pelo esforço pessoal, pela perseverança e pela conquista. Estou muito feliz com o sucesso alcançado. E é assim... Quem acredita e trabalha merece vencer e conquistar. É assim em tudo na vida. Pois o melhor de nós... Chega todos os dias", finalizou.