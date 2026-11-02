O jornalista Ahmed Shobeir revelou os bastidores da reunião que juntou Mohamed Salah, astro do Trabzonspor e capitão da seleção do Egito, com Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, durante a visita deste último à Turquia, afirmando que o encontro teve uma conversa franca e aberta sobre a situação do capitão do Egito e seu futuro com a seleção.

Shobeir explicou, por meio de seu programa de rádio, que Abo Rida fez questão de assistir à partida do Trabzonspor contra o Gaziantep, que terminou com a vitória da equipe de Salah por dois a zero, antes de se encontrar com o jogador em um convite para jantar após o jogo, com a presença de diversos dirigentes.

A mensagem de Abo Rida ao capitão da seleção

Shobeir disse que a reunião abordou diversos assuntos relacionados a Salah, apontando que o presidente da federação garantiu ao jogador o quanto a torcida egípcia o ama e faz questão de sua permanência no comando da seleção e da continuidade de sua trajetória internacional.

E acrescentou: "Conversaram sobre tudo, pelo que soube, e Abo Rida garantiu a Salah o quanto as pessoas o amam e fazem questão dele, e que ele siga sua trajetória como capitão da seleção do Egito".

Shobeir descreveu o encontro como extremamente franco, explicando que as duas partes ouviram uma à outra, e que o clima que antecedeu a reunião ajudou a facilitar o diálogo, especialmente após as declarações de Ibrahim Hassan, diretor da seleção, nas quais elogiou a mentalidade profissional de Salah, sua importância e o respeito da comissão técnica por ele.

Shobeir: não vamos produzir um jogador como Salah a cada 50 anos

O jornalista egípcio destacou a dificuldade de repetir a experiência de Mohamed Salah, considerando que o jogador representa um fenômeno excepcional na história do futebol egípcio, e que preservar sua relação com a seleção é algo que merece atenção.

E disse: "Não há nada que impeça, mesmo que ele tenha ficado magoado ou triste em pequena medida ou tenha ficado incomodado, que nos sentemos e conversemos com ele, e abramos nossos corações, e saibamos qual é o problema e o que o incomoda, porque não vamos produzir um Mohamed Salah a cada 50 anos".

Shobeir expressou sua esperança de que o clima do encontro se reflita positivamente no jogador durante o próximo período, e de que ele se junte à próxima convocação da seleção do Egito em bom estado emocional.

Coordenação entre Hossam Hassan e Salah

No contexto de sua fala, Shobeir tocou na relação entre Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, e Mohamed Salah, afirmando que o primeiro conhece o valor dos astros em virtude de sua grande trajetória como jogador internacional.

Ele apontou que fazer mudanças táticas ou tomar decisões relacionadas à participação dos jogadores não impede a coordenação e o diálogo com o capitão da seleção, explicando que a consulta entre Hossam Hassan e Salah não diminui o prestígio de nenhum dos dois.

Shobeir encerrou sua fala ressaltando a importância de preservar o entendimento dentro da seleção, diante da expectativa da torcida pela continuidade de Salah no comando do Egito durante a próxima etapa.