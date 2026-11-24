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O marroquino Younès Belhanda criticou a Confederação Africana de Futebol (CAF) e seu presidente, Patrice Motsepe, após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de confirmar o título da Copa Africana de Nações de 2025 do Senegal, em detrimento do Marrocos. Para ele, a entidade continental é a grande perdedora do caso, que se arrastou por cerca de um ano.

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O ex-jogador da seleção marroquina, que não disputou o torneio, falou durante participação no programa "Rothen s'enflamme", da rádio francesa RMC, nesta terça-feira. Ele expressou decepção com a perda do título pelo Marrocos, mas demonstrou compreensão com a decisão da corte esportiva.

"Com certeza estou decepcionado pelo Marrocos, mas, mesmo que o título fosse dado ao Marrocos, teria um gosto amargo. O Marrocos deveria ter vencido a partida, e o árbitro deveria ter encerrado o jogo assim que os jogadores senegaleses foram para o vestiário", disse Belhanda.

O jogador do Al-Sailiya, do Catar, acrescentou, criticando a entidade africana: "A grande perdedora é a CAF".

Belhanda não se limitou a criticar a instituição continental e também mirou diretamente Motsepe, considerando que a decisão de retirar o título do Senegal e entregá-lo ao Marrocos foi tomada de forma precipitada.

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"Motsepe quis mudar de ideia e dar a Copa Africana de Nações ao Marrocos com uma decisão repentina. O Marrocos sedia muitos jogos e torneios africanos de categorias de base e de futebol feminino, e se perdesse o Marrocos…", explicou.

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Apesar de afirmar que o comportamento dos jogadores senegaleses durante a final merecia contestação, Belhanda ressaltou que a responsabilidade de encerrar a partida era do árbitro e que não faz sentido tratar a questão depois de o jogo ter sido concluído.

Diawara: o Senegal venceu dentro de campo

Do outro lado, as declarações do senegalês Souleymane Diawara, ex-jogador, foram mais contundentes. Ele demonstrou alívio com o fim do caso, que, segundo ele, durou muito tempo e prejudicou a imagem que o futebol africano apresentou durante o torneio.

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Diawara afirmou que tudo correu bem até a final, que teve episódios polêmicos, e acrescentou: "Assim que o árbitro e as duas equipes voltaram ao gramado, não havia mais espaço para contestação. Se houvesse uma contestação, ela deveria ter sido apresentada antes, e não se deveria esperar 11 meses para voltar atrás na decisão".

"Dentro de campo, o Senegal venceu. Não há gosto amargo nenhum", completou.

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A posição da CAF após a decisão da corte esportiva

A Corte Arbitral do Esporte havia emitido sua decisão final anulando a decisão do Comitê de Apelação da CAF, de 17 de março, e confirmando a decisão do Comitê Disciplinar, de 11 de fevereiro, restabelecendo assim o resultado da final e o título do Senegal.

Após o veredito, a Confederação Africana anunciou que respeita a decisão da corte suíça e garantiu que tomará as medidas necessárias para cumpri-la, enquanto a Federação Marroquina estuda a possibilidade de recorrer a uma última via legal para contestar a decisão.

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O comunicado da CAF confirmou a posição de seu presidente, Patrice Motsepe, que anunciou na segunda-feira que respeitaria a decisão independentemente de quem ficasse com o título.

Motsepe se comprometeu a respeitar o veredito da Corte Arbitral do Esporte, em um desdobramento que põe fim a uma crise jurídica que durou cerca de 10 meses e gerou ampla polêmica no continente africano.

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O dirigente reafirmou o compromisso da Confederação Africana de cumprir a decisão da Corte Arbitral do Esporte, qualquer que fosse o resultado, durante a cerimônia de assinatura de um acordo de parceria entre a CAF e uma empresa, na África do Sul.

O presidente da entidade continental ressaltou a necessidade de preservar a integridade, a credibilidade e o respeito às regras na gestão do futebol africano.