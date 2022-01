Insigne no Toronto FC: aberração financeira ou indício de nova era na MLS?

À partir do momento em que os rumores associando Lorenzo Insigne à MLS começaram a surgir, a mesma pessoa ecoou na cabeça de todos: o que isso significa?

É assim que as coisas funcionam na MLS, onde cada grande contratação precisa de um significado. É uma liga que, de certa forma, ainda está reavaliando seu lugar no futebol mundial.

Bem, os rumores não são mais rumores; Insigne está indo para a MLS em uma das contratações mais ousadas da história da liga. E a mesma pergunta reaparece: o que isso tudo significa?

A escolha de Insigne pelo Toronto foi confirmada neste sábado (8): o atacante vai se juntar ao clube canadense no meio do ano, assim que o seu contrato com o Napoli terminar, deixando o clube onde foi criado com 30 anos de idade.

É um movimento novo na história da Major League Soccer. A contratação de um jogador estrangeiro no auge de sua carreira e jogando no mais alto nível na Europa.

Não é David Beckham, David Villa, Wayne Rooney ou Zlatan Ibrahimovic indo para a MLS na reta final des suas carreiras. Não é Sebastian Giovinco indo para a MLS após não conseguir render no mais alto nível. Não é Miguel Almirón chegando na MLS, se desenvolvendo e indo ao continente europeu.

Insigne é um jogador com a capacidade, realisticamente, de atuar por qualquer time na Europa, ainda por alguns anos no auge. Um jogador titular da seleção italiana, campeã da Euro 2020. Marcou 19 gols na Serie A na última temporada, números ótimos para um jogador que atua pelo lado de campo.

Este é um jogador cujo nível a MLS nunca conheceu. Mas o Toronto FC conseguiu trazê-lo.

🚨 Lorenzo Insigne will officially join Toronto when his Napoli contract expires this summer 🚨



It will end his 16-year association with Napoli 🥺 pic.twitter.com/dkHwJB9TP4 — GOAL (@goal) January 8, 2022

O grande fator é o dinheiro, é claro. O salário de Insigne será de 13 milhões de dólares por ano (aproximadamente R$ 73 milhões), o transformando, de longe, no jogador mais bem pago da história da MLS.

Um salário astronômico até para o mais alto nível do futebol europeu, e mais do que a folha salarial de várias equipes da Major League Soccer.

Insigne, então, tem 13 milhões de razões para ir ao Canadá, mas o anonimato e o conforto de jogar em uma liga menor pode ter sido também parte do que o motivou a escolher a liga norte-americana.

Ele também pode apreciar o fato de ser desejado por um clube capaz de investir tanto assim em um jogador de 30 anos.

Existe também a atratividade de aceitar um desafio longe do Napoli, o único clube pelo qual já entrou em campo.

O motivo do Toronto FC, porém, não é tão claro assim. Insigne não é um Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Nem pode ser considerado um Rooney ou um Villa, um jogador conhecido que vai chamar a atenção dos fãs casuais de futebol.

Por mais que seja um ótimo jogador, Insigne não é uma grande estrela fora da Itália, reconhecida em todo o mundo.

A verdade é que a contratação diz respeito ao que vem movendo o Toronto FC na última década: amboção.

O Toronto é o time que trouxe Giovinco para a MLS em seu auge. Que repatriou Michael Bradley e Jozy Altidore, duas estrelas da seleção americana, de volta para a América do Norte. Também é o time que inovou e trouxe Jermain Defoe, um movimento que não rendeu dentro de campo mas fez barulho fora dele.

É isso que a chegada de Insigne significa para o Toronto: motivação em passar por obstáculos. É a chance do clube provar que pode atrair talentos de elite e que está acima de seus rivais dentro da MLS.

Também é a chance do Toronto voltar a brigar no topo da competição. Muitas vezes, pensamos até demais no extra-campo, na venda de camisas, no marketing e nos estádio cheios.

Mas, acredite ou não, alguns times simplesmente querem ser campeões. Toronto já se provou como um desses clubes. Com um elenco jovem e que está a pouco tempo junto, Insigne deve se juntar ao ex-MVP da liga Alejandro Pozuelo e formar uma dupla de ataque formidável.

Ainda existem algumas dúvidas, principalmente sobre o futuro de Altidore e Yeferson Soteldo (que pode retornar ao Brasil), mas o TFC certamente é capaz de encontrar um jeito de retornar ao topo da tabela.

O que tudo isso significa, então? Pode se provar uma aberração, o simples caso de um jogador sendo seduzido por dinheiro para jogar em uma liga muito mais fraca.

Pode ser um caso isolado, um homem tomando a decisão que considerou a melhor para a sua família. Talvez Insigne nem consiga render o esperado e acabe sendo outra decisão errada da diretoria do Toronto.

Mas você nunca vai descobrir tal resultado se não ousar. É preciso ambição para mudar as coisas, é preciso tomar um risco e ver o que acontecerá.

Tanto o Toronto FC quanto Insigne estão arriscando muita coisa nessa transação. O que vai significar daqui 10, 15 anos? Ninguém sabe.