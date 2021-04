Inscritos do São Paulo na Libertadores: auxiliar de Crespo 'banca' nomes da base em lista

O São Paulo divulgou neste domingo (18) a lista de relacionados para a Copa Libertadores. São 50 nomes selecionados, que incluem diversos atletas da base do clube paulista, além de nomes já esperados.

A lista conta com vários jovens que sequer estrearam pelo time profissional do SPFC, sendo que dez deles foram recém promovidos à equipe principal. O grande responsável pelas escolhas é Juan Branda, auxiliar de Hernán Crespo, que acompanha de perto os jovens.

Vitinho, Arthur Gazze, João Adriano, Young, Beraldo, Patryck, Thiago Couto, Luizão, Anilson, Nathan, Palmberg, Marquinhos, Pedrinho, Gabriel Falcão e Caio Felipe estão entre os jogadores com o “selo de aprovação” de Branda.

Nomes como Orejuela, Everton Felipe e Shaylon, que ficaram de fora dos relacionados para o Paulistão, também foram incluídos na lista para a Libertadores. Vale lembrar que, no estadual, a lista é de apenas 26 atletas, contra 50 da Liberta.

Foco na @LibertadoresBR!



Terça tem estreia: Sporting Cristal x São Paulo, no Estádio Nacional de Lima, no Peru, às 21h30 (BRA), com transmissão do SBT e da Conmebol TV.



Aí estão os nossos inscritos!



Saiba mais: https://t.co/SAGzaa3BE7#GloriaEterna#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/VEj5UqZX0y