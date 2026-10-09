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Nino Duit
Traduzido por

Inscrição para curso especial planejada? Ao que tudo indica, Toni Kroos trabalha em uma nova carreira

La Liga
Real Madrid
T. Kroos

Ao que tudo indica, Toni Kroos segue avançando em uma carreira como treinador.

Segundo o jornal espanhol As, o ex-jogador da seleção de 36 anos quer se inscrever em um curso especial de formação de treinadores organizado pela federação espanhola de futebol, a RFEF, para profissionais atuais e ex-profissionais. Com a conclusão, ele teria uma licença para treinar equipes profissionais em todos os níveis. Supostamente, Kroos já possui uma licença com a qual pode treinar equipes até no máximo a terceira divisão, mas no futebol profissional só pode trabalhar como auxiliar técnico. 

Kroos é considerado um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos da história. Com o Bayern de Munique e o Real Madrid, ele conquistou a Champions League seis vezes no total e, além disso, foi campeão do mundo com a seleção alemã em 2014, no Brasil. Após um último triunfo na principal competição europeia com o Real em 2024 e a Eurocopa em casa no mesmo ano, ele encerrou a carreira. 

Desde então, ele administra em Madri a escola de futebol "Toni Kroos Academy" e também comenta o cenário do futebol em seu podcast "Einfach mal Luppen", junto com seu irmão Felix. Supostamente, seu ex-clube Real já tentou convencê-lo a assumir uma função em um novo cargo. O presidente Florentino Pérez já teria, nesse sentido, mantido conversas com Kroos, mas até agora aparentemente sem sucesso.

Real Madrid está sem grande título desde a saída de Kroos

Haverá um retorno como treinador após a conclusão bem-sucedida do curso? No passado, alguns ex-jogadores já ganharam as primeiras experiências como treinadores nas categorias de base do próprio Real para depois também comandar o time profissional, como, por exemplo, Zinedine Zidane, Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa. 

Desde a saída de Kroos, em 2024, o Real vive um período de seca e não conquistou mais nenhum grande título. Nesta temporada, os Merengues, treinados por José Mourinho, correm atrás do arquirrival Barcelona na Primera División. Na tabela, ocupam atualmente o quarto lugar, seis pontos atrás do Barça.

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