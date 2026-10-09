Segundo o jornal espanhol As, o ex-jogador da seleção de 36 anos quer se inscrever em um curso especial de formação de treinadores organizado pela federação espanhola de futebol, a RFEF, para profissionais atuais e ex-profissionais. Com a conclusão, ele teria uma licença para treinar equipes profissionais em todos os níveis. Supostamente, Kroos já possui uma licença com a qual pode treinar equipes até no máximo a terceira divisão, mas no futebol profissional só pode trabalhar como auxiliar técnico.

Kroos é considerado um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos da história. Com o Bayern de Munique e o Real Madrid, ele conquistou a Champions League seis vezes no total e, além disso, foi campeão do mundo com a seleção alemã em 2014, no Brasil. Após um último triunfo na principal competição europeia com o Real em 2024 e a Eurocopa em casa no mesmo ano, ele encerrou a carreira.

Desde então, ele administra em Madri a escola de futebol "Toni Kroos Academy" e também comenta o cenário do futebol em seu podcast "Einfach mal Luppen", junto com seu irmão Felix. Supostamente, seu ex-clube Real já tentou convencê-lo a assumir uma função em um novo cargo. O presidente Florentino Pérez já teria, nesse sentido, mantido conversas com Kroos, mas até agora aparentemente sem sucesso.

Real Madrid está sem grande título desde a saída de Kroos

Haverá um retorno como treinador após a conclusão bem-sucedida do curso? No passado, alguns ex-jogadores já ganharam as primeiras experiências como treinadores nas categorias de base do próprio Real para depois também comandar o time profissional, como, por exemplo, Zinedine Zidane, Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa.

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Desde a saída de Kroos, em 2024, o Real vive um período de seca e não conquistou mais nenhum grande título. Nesta temporada, os Merengues, treinados por José Mourinho, correm atrás do arquirrival Barcelona na Primera División. Na tabela, ocupam atualmente o quarto lugar, seis pontos atrás do Barça.