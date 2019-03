Inofensivo contra o Santos, Boselli terá chance de mostrar a que veio

Com Gustagol sem prazo de retorno ao Corinthians, o argentino pode ganhar a sequência necessária para evoluir no time de Carille

O Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Santos, neste domingo (10), em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, mas não conseguiu aproveitar as suas chances. Na segunda etapa o Peixe melhorou, criou boas oportunidades e também esteve próximo da vitória.

Apesar do sufoco no primeiro tempo, o Santos conseguiu aplicar o seu estilo de jogo no segundo. O Corinthians, de característica mais defensiva e que busca aproveitar ao máximo suas chances, sentiu a falta de Gustagol, desfalque por causa de lesão.

Não que Boselli tenha feito um jogo de todo ruim. Quando tinha a bola nos pés, conseguiu dar sequência às jogadas e demonstrou um toque diferente para o que estamos acostumados a ver no futebol brasileiro. Ainda se adapta ao time e ao país. Mas ficou muito longe da área e, dentro dela, não conseguiu estar bem posicionado o suficiente para aproveitar alguns dos rebotes dados pelo goleiro Vanderlei.

Até ser substituído por Mateus Vital no finalzinho no clássico, não havia dado nenhum toque dentro da área – os únicos foram em lance de impedimento controverso. Pior: não conseguiu arriscar nenhuma finalização. Para que o Corinthians consiga aproveitar ao máximo as suas chances, esperava-se um pouquinho mais. Vagner Love entrou no segundo tempo e obrigou Vanderlei a fazer uma defesa importante após chute cruzado. Por alguns centímetros, Boselli não conseguiu estar no lugar certo para aproveitar a sobra.

Contra o Santos, Boselli ficou muito longe da área (Foto: Opta Sports)

Fábio Carille confirmou após o jogo que Gustagol, artilheiro do Corinthians em 2019 com sete gols, não estará em campo no meio da semana contra o Ceará, pela Copa do Brasil, e que ainda não tem prazo de retorno. O atacante brasileiro contribuiu diretamente para nove gols (também duas assistências) e sem a sua presença o Timão conseguiu apenas fazer um único tento.

Boselli foi contratado junto ao León, do México, para ser a grande referência ofensiva na equipe de Fábio Carille. Poucos esperavam que Gustavo tivesse o impacto apresentado até aqui. Em sua ausência, entretanto, o argentino terá as primeiras grandes oportunidades de mostrar realmente a que veio.

Fim de jogo. Pela décima rodada do Paulistão, Corinthians empata com o Santos na @A_Corinthians. Próximo compromisso do Alvinegro será na quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, em Fortaleza.#VaiCorinthians pic.twitter.com/TKECuUAnPq — Corinthians (@Corinthians) 10 de março de 2019

“Me senti muito bem. Foi nossa melhor partida em intensidade. Creio que faltou terminar bem as jogadas. Meus companheiros estão me conhecendo, não sabe que movimento vou fazer, mas isso vai melhorar com o tempo”, disse Boselli após o empate sem gols com o Santos.