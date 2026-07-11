Injustiça ou justificativa para os resultados... 5 reclamações arbitrais que geraram polêmica na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 foi marcada por várias reclamações oficiais contra decisões arbitrais e o uso da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR), em meio a uma ampla polêmica sobre a imparcialidade de algumas decisões decisivas, entre aqueles que veem um claro viés e erros catastróficos e aqueles que acreditam que se trata apenas de tentativas de justificar as derrotas.

Até a noite deste sábado, cinco seleções apresentaram reclamações oficiais à Federação Internacional de Futebol (FIFA), enquanto uma quinta seleção apresentou uma reclamação relacionada a aspectos organizacionais, e não diretamente à arbitragem. Isso se soma a inúmeras críticas não oficiais, expressas em declarações de treinadores, dirigentes ou jogadores sobre o nível da arbitragem no torneio.

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Egito: acusações pesadas aos árbitros da partida contra a Argentina

O Egito foi o mais veemente em sua posição, após ser eliminado da competição nas oitavas de final com a derrota para a Argentina (3 a 2). A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à FIFA, solicitando a abertura de uma investigação urgente sobre o desempenho do árbitro francês François Léticier e de sua equipe.

A Federação Egípcia acusou o árbitro e seus assistentes de cometerem “erros graves” e de aplicarem “duplos padrões”, especialmente após a anulação de um gol do Egito sob a alegação de uma infração na construção do ataque e a não marcação de um pênalti a favor de Mohamed Salah nos acréscimos.

Além disso, solicitou a exclusão da equipe de arbitragem francesa da condução dos demais jogos do torneio.

Croácia: “uso indevido da tecnologia”

A Federação Croata de Futebol (HNS) enviou uma carta oficial ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual acusou o uso da tecnologia VAR e do sensor de bola de “uso indevido da tecnologia”.

A reclamação surgiu após a eliminação da Croácia diante da Portugal, já que a federação contestou a forma como o protocolo do VAR foi aplicado na marcação do pênalti a favor da Portugal, bem como a decisão de impedimento que anulou o gol de empate da Croácia com base nos dados do sensor de bola.

A Federação Croata descreveu o ocorrido como “uma violação do espírito do jogo”.

Brasil: contestação pela anulação do gol de Vinícius

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou uma reclamação oficial após a anulação do gol de Vinícius Júnior contra a Escócia por meio da tecnologia VAR, exigindo uma aplicação uniforme e clara dos critérios de intervenção da tecnologia, considerando que a decisão não foi um “erro claro e evidente”.

Além disso, a CBF solicitou que o árbitro mexicano César Ramos não seja designado para apitar nenhuma partida futura da seleção, citando um “histórico negativo” anterior com ele.

Argélia: reclamação precoce por causa de um toque de Messi

A Argélia foi a primeira seleção a apresentar uma reclamação oficial, após sua partida contra a Argentina na fase de grupos.

A reclamação se concentrou na falta de punição a Lionel Messi, após sua entrada na perna do capitão dos Guerreiros do Deserto, Aissa Mandi — jogada que a Federação Argéliana considerou merecedora de cartão vermelho.

Bélgica e o caso Balogun

A Federação Belga de Futebol contestou a decisão da FIFA de suspender a aplicação da punição de suspensão automática do atacante americano Folarin Balogun, após sua expulsão nas oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, o que lhe permitiu jogar contra os Diabos Vermelhos nas quartas de final.

A Federação Belga enviou uma carta oficial solicitando uma cópia da decisão e esclarecimentos sobre o fundamento jurídico em que a FIFA se baseou, considerando que a decisão contraria os regulamentos do torneio e o código de sanções disciplinares, que prevê a suspensão automática após um cartão vermelho.

A Federação também criticou a forma como a FIFA lidou com o caso, afirmando que seu pedido de esclarecimentos foi considerado um recurso, antes de ser rejeitado posteriormente por motivos processuais, e anunciou que continuará tomando as medidas necessárias “em defesa dos princípios de justiça e transparência”.

Irã: contra os EUA, não contra a arbitragem

Já a Irã apresentou uma reclamação oficial que não era dirigida contra a arbitragem, mas contra os Estados Unidos, devido às restrições de viagem e de vistos impostas à delegação da seleção, o que a Federação Iraniana considerou ter afetado negativamente a preparação técnica da equipe.