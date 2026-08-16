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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Injustiça e decisões chocantes: zagueiro do Al-Ittihad abre fogo contra o árbitro da partida diante do Al-Khaleej

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
D. Pereira
Arábia Saudita
Portugal

O zagueiro português explode

O português Danilo Pereira, zagueiro do Al-Ittihad, abriu fogo contra o árbitro do confronto diante do Al-Khaleej, após o empate por 1 a 1 na primeira rodada da Liga Roshn de Profissionais, afirmando que uma série de decisões de arbitragem influenciou diretamente o resultado da partida.

Pereira falou à imprensa ao fim do jogo, comentando a decisão de marcar uma falta contra ele que resultou na exibição do cartão vermelho, além de reivindicar a marcação de um pênalti a favor do Al-Ittihad, considerando que as decisões não foram justas com sua equipe.

Pereira: deveria ter sido marcado um pênalti para o Al-Ittihad

O zagueiro português disse sobre um dos lances dentro da área: "É claro que a decisão do árbitro foi errada, deveríamos ter recebido um pênalti depois que fui empurrado por trás", afirmando que o Al-Ittihad merecia ter a chance de marcar da marca do pênalti.

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Pereira também abordou a falta que foi marcada contra ele e que resultou em sua expulsão, explicando que as circunstâncias do lance não justificavam a punição que sofreu, e disse: "A bola estava alta e meu olhar estava voltado para ela, a entrada não foi intencional nem foi usada muita força, e nem sequer houve contato completo".

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E acrescentou: "Não sei o que o árbitro viu naquele lance, digo com clareza: a decisão do árbitro foi muito ruim", em crítica direta ao árbitro, especialmente porque o cartão vermelho obrigou o Al-Ittihad a completar a partida com dez jogadores e afetou sua capacidade de manter a vantagem.

A expulsão dificultou a missão do Al-Ittihad

Pereira apontou que a inferioridade numérica tornou a missão do Al-Ittihad mais difícil nos minutos restantes, dizendo: "Depois de receber o cartão vermelho, ficou difícil para nós voltarmos ao jogo com dez jogadores".

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Apesar disso, o zagueiro português garantiu que sua equipe teve chances com as quais poderia ter decidido a partida e conquistado a vitória, mas não conseguiu aproveitá-las da maneira necessária, e acrescentou: "Mesmo assim, acredito que tivemos chances de marcar, mas não conseguimos aproveitá-las da maneira necessária".

Pereira encerrou suas declarações reforçando a necessidade de superar o que aconteceu e focar no futuro, dizendo: "É assim o futebol, agora precisamos nos concentrar na próxima partida", numa tentativa de virar a página do confronto contra o Al-Khaleej e se preparar para o próximo compromisso.

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