A lista dos trinta indicados ao prêmio Bola de Ouro (Ballon d'Or) foi revelada nesta terça-feira, o que provocou sentimentos mistos no Barcelona.

A lista incluiu Lamine Yamal, Cubarsí e Rodri (que jogou pelo Manchester City na última temporada), além de Ferran Torres (atual jogador do Paris Saint-Germain).

No entanto, dois nomes de destaque ficaram de fora do elenco do "Blaugrana", já que nem Pedri nem Raphinha conseguiram garantir um lugar na lista; vale lembrar que o jogador natural de Tenerife havia ficado na décima primeira posição na edição anterior, enquanto o jogador brasileiro alcançou a quinta colocação.

O jornal catalão "Sport" classificou a exclusão dos dois astros do Barcelona como uma injustiça.

Apesar de Pedri não ter apresentado uma atuação forte na Copa do Mundo — em que o técnico De la Fuente preferiu apostar em Fabián em sua posição —, ele desempenhou um papel central nos sucessos do Barcelona.

Por outro lado, Raphinha também não brilhou no Mundial (já que a seleção brasileira foi uma das decepções do torneio), e sua temporada com o clube não atingiu o nível dos números impressionantes que ele registrou na temporada 2024-2025; ainda assim, a ausência de seus nomes continua sendo algo surpreendente em uma lista ampliada que inclui jogadores como Sadio Mané, Julián Quiñones e Dayot Upamecano.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

É certo que essa lista vai gerar polêmica, dada a exclusão de diversos nomes; e os casos de Pedri e Raphinha são o melhor exemplo disso, sobretudo por ambos estarem atravessando atualmente um período de brilho e de nível excelente.

Na última temporada, Pedri disputou 43 partidas com o Barcelona, marcando dois gols e dando 12 assistências; e o mais importante: ele foi o articulador de um time que dominou o Campeonato Espanhol, venceu a Supercopa da Espanha e esteve a um passo de chegar à final da Liga dos Campeões da Europa.

Já Raphinha marcou 21 gols e deu 8 assistências em 33 partidas; e, apesar de não ter estado no auge do seu nível, esses números continuam sendo impressionantes.

Ambos são peças fundamentais no elenco do técnico Hansi Flick, e não há dúvida de que a exclusão dos dois dessa lista servirá de motivação para provarem que estão entre a elite dos jogadores no cenário mundial do futebol.

As esperanças do Barcelona de conquistar a Bola de Ouro dependem em grande parte de Lamine Yamal, ainda que Rodri — e até mesmo Pau Cubarsí — possam entrar também no círculo da disputa.

Na terça-feira, o jogador natural do bairro de "Rocafonda" concedeu uma coletiva de imprensa exemplar, na qual colocou o interesse coletivo acima dos interesses pessoais, ao mesmo tempo em que conseguiu afirmar sua posição de uma forma marcada pela elegância.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora