Iniesta visita Barcelona e reencontra antigos companheiros

Meia marcou presença em último treino antes da equipe encarar o Tottenham, pela Champions League

Na última segunda-feira (10) o meia Andrés Iniesta foi uma presença ilustre na sede do Barcelona antes do jogo contra o Tottenham, marcado para esta terça-feira (11), a partir das 18h (de Brasília).

O jogador, que defendeu o time Blaugrana por 14 anos, assistiu ao último treino da equipe e reviu os antigos companheiros de vestiário.

As if no day has past 🤝😃🧙🏻‍♂@andresiniesta8 pic.twitter.com/tLGlRpKx5U — Marc ter Stegen (@mterstegen1) December 10, 2018

Iniesta, que saiu da Catalunha na última janela de transferências rumo ao Vissel Kobe, do Japão, também colocou a conversa em dia com os atletas do elenco atual do Barça.

Vale lembrar que, enquanto defendeu as cores do time do Camp Nou, o meia conquistou 32 troféus, entre eles nove La Ligas, seis Copas do Rei, quatro Champions League e três Mundiais de Clubes.