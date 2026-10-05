Iniesta: o caso Negreira não ajudou o Barcelona nem 1%

Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona, torceu para que a Bola de Ouro de 2026 fique com um dos jogadores espanhóis.

Iniesta disse em entrevista ao jornal As: "Sinceramente, espero que seja um jogador espanhol. Isso seria lógico depois da conquista da Copa do Mundo de 2026".

E prosseguiu: "Se eu dava muita importância à Bola de Ouro? De forma geral, acho que todos davam mais importância aos títulos".

E acrescentou: "O que as pessoas querem é conquistar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, e, se a Bola de Ouro vier, que venha. Não é uma conquista que se possa colocar no mesmo patamar do Campeonato ou da Liga dos Campeões".

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E destacou: "A diferença entre a geração atual e a de 2010? Esses jogadores são muito jovens. O desafio está em manter a mentalidade que faz o grupo continuar oferecendo o que oferece atualmente. Se você olhar para os próximos quatro, seis ou oito anos, a maioria dos integrantes do time estará no auge do seu nível futebolístico".

Iniesta enfatizou: "No caso Negreira, o que você sente quando ouve as histórias que estão sendo contadas? Do ponto de vista futebolístico, não há discussão. Ainda não chegamos ao fim daquilo que está sendo comentado".

E afirmou: "Mas, mesmo que analisássemos todas as partidas daquele período que está sendo discutido, não encontrariam nem 1% dessas possíveis ajudas".

E concluiu: "Eu nunca ouvi, nunca vi e nunca senti que recebi ajuda. Em toda partida, os torcedores e os jogadores acham que o outro lado recebeu ajudas".



