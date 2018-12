Iniesta evita confronto com Pelé, mas aponta Messi como o melhor da história

Ídolo do Barcelona preferiu não responder declarações do Rei do Futebol

Em entrevista recente, Pelé declarou que não tem como comparar Lionel Messi com ele e, inclusive, Maradona é melhor que o camisa 10 do Barcelona. A resposta do Rei foi direta para Xavi e Andrés Iniesta, entre outros jogadores, que recentemente apontaram o craque do Barça como o maior jogador da história.

Para o brasileiro, não tem como comparar Messi a ele. "Normal. Se eles acham... Questão de gosto. Há pessoas que acham isso. Tem gente que faz comparação com coisa que nem tem. Como pode fazer comparação de um cara que cabeceia bem, chuta com a esquerda, chuta com a direita, com outro que só chuta com uma perna, só tem uma habilidade, não cabeceia bem? Como pode comparar?", questionou Pelé, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Iniesta foi perguntado sobre a resposta de Pelé, e preferiu evitar um confronto com o Rei do Futebol, mas manteve a sua opinião.

"Não tenho que rebater essas declarações nem Pelé. Para mim, Leo é o melhor jogador da história. Ele tem tudo: perna direita, esquerda, cabeça, dribles... Não vi nada nem ninguém como ele em um campo de futebol e já são 15 anos assim. Cada vez se supera e esgota os adjetivos", disse o espanhol.

O meia do Vissel Kobe ainda deu sua opinião sobre a vitória de Luka Modric na Bola de Ouro deste ano. "Para mim, Leo é o melhor. Para quem votou, foi o quinto. Este ano ganhou Modric e seria feio dizer que é injusto que tenha ganho quando ele fez a temporada que fez e ganhou o que ganhou. Mas deveria se explicar o que é a Bola de Ouro e quais são os critérios. Para alguns, o Mundial vale menos e para outros, mais. Não existe um componente matemático", declarou.