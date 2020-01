Iniesta está irritado com a postura do Barcelona e o "climão" criado para Valverde

Em entrevista, o meia criticou a postura que seu ex-clube vem tendo com o treinador

O meia Andrés Iniesta, que não costuma se pronunciar muito, criticou como o , seu ex-clube, vem tratando seu técnico, Ernesto Valverde, ao procurar um substituto para ele.

Em entrevista ao El Transistor de Onda Cero, Iniesta disse que as formas que o Barça vem adotando são feias “Sempre deve haver esse respeito pelo treinador que você tem. As formas são as que mais machucam, a situação do treinador está muito enfraquecida ", disse.

Para ele, a postura de estar oferecendo o banco do time a vários treinadores diferente não causa uma boa imagem.

Iniesta também comentou sobre dois dos nomes que surgiram como opção para o Barça: Xavi e Koeman, “os dois tem capacidade, sabem disso e cada um saberá se é o momento certo ou não. Às vezes a experiência não tem nada a ver”.

Ele disse ainda que tem boa relação com o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu e com todos dentro do clube, apesar de sua saída.

VALVERDE

(Foto:Getty Images)

Depois de quatro dias, o treinador voltou hoje a comandar os treinos do Barcelona. Mas, segundo apurado pelo jornalista Ignasi Oliva Gispert, da Goal , esta tarde vai acontecer uma reunião ordinária do Conselho do clube, e uma reunião de Valverde com Bartomeu deve acontecer antes.

Isso tudo acontece depois da recusa de Xavi em assumir o time enquanto Valverde ainda é o técnico e de Koeman, que só estará disponível após a , na qual comandará a seleção holandesa.

Ainda segundo Ignasi, nem Valverde e nem seu pessoal foram informados sobre uma eventual saída próxima.